حزب المؤتمر: الاستقرار الإقليمي يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية

قال أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، مصطفى أباظة، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس المخابرات الروسية يؤكد دور مصر المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الاستقرار الإقليمي يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية

وأوضح أباظة في بيان صحفي، أن اللقاء استهدف بحث سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية، لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان.

ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار في غزة

وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن رؤية مصر واضحة وثابتة بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.

وأشار إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة سيكون من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب أباظة المجتمع الدولي بالاسراع في تنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة، واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة، للحد من اتساع رقعة الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط.