إعلان موعد بطولة كأس مصر للكرة السباعية للاعبين ذوي الشلل الدماغي

أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، إقامة بطولة كأس مصر لكرة القدم السباعية، في آخر بطولة هذا الموسم للاتحاد.

وقرر الاتحاد إقامة بطولة كأس مصر يوم السبت المقبل، على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة، بمشاركة 5 أندية، هي: مستقبل إسكندرية بطل الدوري لهذا العام، مستقبل دمياط، نادي بهتيم، نادي المصري القاهري، نادي الإرادة بأوسيم حامل اللقب.

جوائز كأس مصر لكرة القدم السباعية

يحصل بطل الكأس على كأس البطولة، بالإضافة لكأس أحسن لاعب، وتعد هذه البطولة الأخيرة لمسابقات كرة القدم، بعد انتهاء بطولة الدوري بفوز مستقبل إسكندرية بالدوري، الذي أقيم بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وفوز نادي الإرادة بأوسيم بكأس السوبر الذي أقيم في بورسعيد.

اختيار المنتخب يعتمد على كأس مصر

أكد الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، أنه يسعى لإقامة بطولة جيدة والظهور بشكل مشرف، مضيفا أن بطولة كأس مصر ستكون منبر الجهاز الفني لمنتخب مصر في اختيار العناصر المميزة التي ستشارك مع المنتخب في البطولات المقبلة.