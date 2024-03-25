خريطة الوصول لاستاد العاصمة لحضور نهائي كأس عاصمة مصر مجانًا

حددت وزارة النقل، خريطة الوصول لاستاد العاصمة لحضور نهائي كأس عاصمة مصر، من خلال توفير أتوبيسات مجانية تنقل المواطنين من الميادين العامة بكل من محافظتي القاهرة والجيزة إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

خريطة الوصول لاستاد العاصمة تشتمل على وسيلتين نقل جماعي أخضر صديق للبيئة، إحداهما مجانية والأخرى بمقابل مادي، وتم وضعها بالتنسيق بين وزارتي النقل والشباب والرياضة وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

يبدأ توفير الأتوبيسات مجاناً دون أي مقابل، وفق تقرير لوزارة النقل، بداية من غد الثلاثاء الموافق 26 من شهر مارس الجاري، تسهيلاً على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وذلك لحضور المباراه النهائية والتي من المقرر أن تكون بين مصر وكرواتيا.

خريطة الوصول لاستاد العاصمة لحضور نهائي كأس عاصمة مصر

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، خريطة الوصول لاستاد العاصمة لحضور نهائي كأس عاصمة مصر، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل، رسمياً ومواعيد تحركها بالتفصيل، حيث تقوم الأتوبيسات من الآتي:

- ميدان عبد المنعم رياض

- العباسية

- حدائق القبة بجوار نادي مصر للبترول

- مدينة نصر بجوار نادي السكة الحديد

- محطة عدلي منصور

- شبرا الخيمة

- المعادي أمام المركز الأوليمبي

- الجيزة

- حدائق الأهرام أمام نادي حدائق الأهرام

- زهرة العاصمة

- العاشر من رمضان ميدان الأردنية

- الزقازيق أمام نادى الشرقية

مواعيد تحرك الأتوبيسات

أكدت وزارة النقل، أن الأتوبيسات التي يتم توفيرها مجاناً سوف تتحرك من الميادين العامة في تمام الساعة تمام الساعة الخامسة عصراً، بالتزامن مع إنطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

- تقرر أيضاً تخصيص أتوبيسات لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف من محطة الفنون والثقافة وحتى استاد العاصمة الإدارية

القطار الكهربائي الخفيف

أما عن الوسيلة الثانية ضمن خريطة الوصول لاستاد العاصمة لحضور نهائي كأس عاصمة مصر، فهي تتمثل في القطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة الإدارية، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، حيث تقرر مد ساعات عمل القطار حتى الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم التالي.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

- 10 جنيهات لركوب 3 محطات.

- 15 جنيها لركوب 5 محطات.

- 20 جنيها لأكثر من 7 محطات.

أسعار تذاكر المترو

- منطقة واحدة 9 محطات: 6 جنيهات.

- 2 منطقة 16 محطة: 8 جنيهات.

- 3 مناطق 23 محطة: 12 جنيها.

- 4 مناطق أكثر من 23 محطة: 15 جنيها.

- أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم: 50 قرشا.