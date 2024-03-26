بث مباشر لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

يستعرض «الوطن سبورت»، بثا مباشرا لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

كان المنتخب الوطني نجح في التأهل لنهائي كأس عاصمة مصر عقب انتصاره على نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء، فيما تأهل المنتخب الكرواتي إلى النهائي عقب انتصاره على تونس بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

وتقام مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، مباراته المرتقبة أمام كرواتيا، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

وفي الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.

وفي خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة

وفي الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل كرواتيا ضد مصر

ويدخل المنتخب البلجيكي بقيادة مديره الفني زلاتكو داليتش، بتشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: نيديلكو ليبروفيتش.

وفي خط الدفاع: مارين بونجراتشيتش، يوسكو جفارديول، دوماجوي فيدا، جوسيب ستانيشيتش

وفي الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش، لوفرو ماير، نيكولا فلاسيتش

وفي الهجوم: برونو بيتكوفيتش، ماركو بيجاك.

غيابات بالجملة للمنتخب الوطني أمام كرواتيا

ويفتقد المنتخب الوطني في تلك المواجهة أكثر من لاعب، على رأسهم إمام عاشور للإصابة، وأحمد حجازي الذي غادر المعسكر لظروف أسرية طارئة، فضلا عن عدم اكتمال شفاء أحمد نبيل كوكا ومصطفى شلبي.

أسعار تذاكر مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

وتحددت سعر تذكرة مباراة مصر وكرواتيا بقيمة 75 جنيها للدرجة الثالثة و150 جنيه للدرجة الأولى يسار سفلي.

حكم مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

وأسندت اللجنة المنظمة لبطولة كاس عاصمة مصر الدولية الودية الى الحكم السنغالي ألدالبير ديوف إدارة نهائي البطولة بين منتخب مصر ونظيرة الكرواتي، والمحدد له العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية .

يعاون ديوف في إدارة المباراة كل من السنغالي ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا مساعدان فيما يتولى الحكم الرابع الدولى الايفوارى كليمين فرانكلين الذى أدار مباراة الافتتاح بين مصر ونيوزيلندا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف ، بينما يتولى الثنائي المغربي حمزة الفارق وفتيحة كحكام لتقنية الفيديو.

حسام حسن يتسلح بالجماهير المصرية قبل موقعة كرواتيا

وأعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بمؤازرة الجماهير للمنتخب المصري، في مباراة «الفراعنة» أمام نيوزيلندا، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في افتتاح كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أنها دفعة معنوية كبيرة.

وشدد «حسام حسن» في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، أن حضور الجمهور أمر معنوي مهم للاعبي الفريق، مشددا أن الجمهور المصري دائم الدعم للمنتخب، معبرا عن سعادته بتواجده لأول مرة بستاد مصر في العاصمة الإدارية.

وتحدث حسام حسن عن المكاسب الحقيقية بالنسبة له، والتي تتمثل في عودة الجمهور للالتفاف حول المنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعبين شعروا بهذا الأمر، موضحا أنه يأمل أن يحضر الجمهور بكثافة في مباراة نهائي كأس عاصمة مصر.

وأكد «العميد» أن الجمهور المصري يستحق أن يكافح له اللاعبون، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى حضور الجماهير في المباراة الماضية وهو ما حدث، مشيرًا إلى أن الجمهور شعر بأن روح المنتخب المصري قد عادت من جديد.

مدرب كرواتيا يؤكد صعوبة الصدام أمام مصر

على جانب آخر، أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، صعوبة مباراة منتخب بلاده غدًا أمام مصر، في المباراة التي تجمعهما باستاد مصر بالعاصمة الإدارية في نهائي كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أنه يستهدف حصد اللقب.

وأوضح «داليتش» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي: «تنتظرنا مباراة مختلفة مع المنتخب المصري والتي تختلف عن لقاء تونس.. سنواجه فريقا هجوميا بشكل أكبر، يلعبون أمام جماهيرهم، وأتوقع مزيدا من المشجعين في المدرجات وأجواء كرة قدم أفضل بكثير.