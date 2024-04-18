بالقشطة الكدابة.. أفضل طريقة لعمل البسبوسة في 10 دقائق

ما أجمل أن تجلس في منزلك، تشاهد التلفاز بعد العشاء، أو تستمتع بفيلم، وأمامك طبق البسبوسة بالقشطة الشهي، ولكن البعض قد لا يعرف طريقة عمله، ولذلك نقدم في السطور التالية الطرق المختلفة له، لكن بشكل اقتصادي، كما قدمتها الشيف غادة التلي عبر فضائية «cbc» سفرة، وهي طريقة عمل البسبوسة بالقشطة الكدابة، عبر برنامج «زعفران وفانيليا».

مقادير البسبوسة بلقشطة الكدابة:

كوبان سميد للبسبوسة

كوب زبادي

نصف كوب سمنة

نصف كوب سكر

نصف كوب جوز هند

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

شربات:

كوبان سكر

كوب ونصف ماء

عصرة ليمون

ملعقة فانيليا

القشطة الكدابة:

كوبان من اللبن

3 ملاعق كبيرة نشا

طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة الكدابة:

في البداية لعمل البسبوسة بالقشطة الكدابة جهزي الشربات برفع السكر والماء وعصير الليمون على النار.

للحصول على القوام المثالي للشربات ضيفي الفانيليا ويترك الخليط حتى يبرد.

يرفع اللبن مع النشا على النار مع التقليب المستمر حتى التماسك للحصول على القشطة الكدابة.

يخلط السميد مع السكر والبيكينج باودر والزبادي والسمنة وجوزالهند للحصول على البسبوسة

افردي طبقة من عجينة البسبوسة بحوالي ثلثي الكمية في الصينية المدهونة بالسمنة.