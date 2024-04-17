خبير بـ«الآثار»: مشروع حدائق الفسطاط مهم وحيوي وسيروج للسياحة

تطور الدولة القاهرة التاريخية بشكل كامل، لإعادة رونقها إلى جانب توفير منظر حضاري يليق بالأماكن الأثرية والسياحية بها، مما يساعد على رواج السياحة، وينفذ صندوق التنمية الحضرية مشروع حدائق الفسطاط، والمستهدف منه، عمل مزار سياحي مفتوح، لإطلاله على مجمع الأديان ومتحف الحضارات وسور مجرى العيون.

أهمية تطوير الفسطاط

من جانبه، أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع حدائق الفسطاط مهم وحيوي، لما يمثله من أهمية في تطوير منطقة الفسطاط بالإضافة إلى وجود متاحف أثرية به تعرض حضارة مصر ولإطلاله على منطقة تراثية أثرية مهمة، مما سيعمل على زيادة مدة إقامة السياح، مما سيكون له مردود إيجابي على قطاع السياحة، إلى جانب توفير تجربة ممتعة لزوار القاهرة التاريخية.

زيادة عدد السياح وتدفق العملة الصعبة

وقال مجدي شاكر، إن مشروعات الدولة في قطاع السياحة والآثار ضخمة، وتستهدف زيادة عدد السياح وتدفق العملة الصعبة، إلى جانب أنها ستوفر العديد من فرص العمل، مما سيحقق انتعاشًا كبيرًا في قطاع السياحة إلى جانب توفر عملية الأمن والاستقرار التي كانت محورًا أساسيًا في جذب السياح لمصر.