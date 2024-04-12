سعر الأرز اليوم الجمعة 12-4-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 12-4-2024 في الأسواق استقرارا كبيرا، وسجل سعر كيلو الأرز الحبة العريضة 18 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الأرز الحبة الرفيعة ما قيمته 17 جنيها للكيلو.

سعر الأرز اليوم

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أسعار الأرز في الأسواق المحلية وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء .

سعر طن الأرز الشعير اليوم

- وصل سعر طن الشعير ذي الحبة الرفيعة لـ17 ألف جنيه للطن.

- سجل سعر طن الأرز الشعير ذي الحبة العريضة 18 ألفا و900 جنيه للطن.

- سجل سعر كيلو سعر الأرز البسمتي 19 جنيها.

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم

- سجل كيلو الأرز الشعير الرفيع للحبة 17 جنيها.

- الأرز الشعير عريض الحبة فقد بلغ سعر الكيلو الواحد منه 18 جنيها.

سعر كيلو الأرز السائب

- يتراوح سعر كيلو الأرز السائب ما بين 29 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، وهو أفضل أنواع الأرز.

سعر كيلو الأرز المعبأ

وتختلف أسعار الأرز المعبأ طبقًا للشركة المنتجة والذي يتراوح ما بين 31 جنيهًا إلى 32 جنيهًا.