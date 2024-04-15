تراجع أسعار 11 سلعة غذائية اليوم.. بينها الأرز والسكر والمكرونة والعدس

تواصل أسعار السلع الغذائية تراجعها في الأسواق المصرية، إذ شهدت الأسعار انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية، ومنذ الإعلان عن بعض القرارات والإجراءات الهامة التي أعلنت عنها الحكومة من أجل خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

تراجع ملحوظ في سعر الدولار

وشهدت الفترة الماضية، تراجعا ملحوظا في سعر الدولار بالسوق الموازية، بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف وتحديد سعره وفقا لآليات السوق، بالإضافة إلى توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ورفع قيمة برنامج القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.

تراجع أسعار السلع الغذائة

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار 11 سلعة غذائية متراجعة اليوم الإثنين 15-4-2024 في الأسواق من أصل 25 سلعة تراجعت اليوم، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

- تراجع سعر الأرز اليوم بنحو 13.46%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 33.22 جنيه، بانخفاض 1.19 جنيه بسعر الكيلو.

- تراجع سعر الفول المعبأ بنحو 9.72%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 53.41 جنيه، بانخفاض 5.45 جنيه في سعر الكيلو.

- تراجع سعر الدقيق المعبأ بنحو 8.14%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 26.53 جنيه، بانخفاض في سعر الكيلو نحو 2.35 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس بنحو 6.55%، ليسجل متوسط سعر العبوة لتر 90.22 جنيه، بانخفاض نحو 6.32 جنيه.

- تراجع سعر السكر المعبأ بنحو 3.04%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 39.6 جنيه، بانخفاض 1.24 جنيه بسعر الكيلو.

- تراجع سعر العدس المعبأ بنحو 10.89%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 67.48 جنيه، بانخفاض نحو 8.25 جنيه في سعر الكيلو.

- تراجع سعر المكرونة المعبأة بنحو 4.63%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 30.9 جنيه، بانخفاض نحو 1.46 جنيه في سعر الكيلو.

- تراجع سعر المكرونة السائبة بنحو 7.91%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 26.55 جنيه، بانخفاض نحو 2.28 جنيه في سعر الكيلو.

- تراجع سعر البيض بنحو 0.89%، ليسجل متوسط سعر الكرتونة 159.98 جنيه، بانخفاض نحو 1.44 جنيه في سعر الكرتونة.

- تراجع سعر البيض البلدي بنحو 1.96%، ليسجل متوسط سعر الكرتونة 167.24 جنيه، بانخفاض نحو 1.96 جنيهًا بسعر الكرتونة.

- تراجع سعر الجبنة الشيدر بنحو 3%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 286.2 جنيه، بانخفاض 9.05 جنيه بسعر الكيلو.