سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم

أعلن البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-4-2024، خلال التعاملات المسائية، إذ سجل نحو 48.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة على المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم

«الوطن» تنشر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024، خلال التعاملات المسائية في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024، 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.