هل تشهد البلاد عاصفة بسبب هبوب رياح مثيرة للرمال غدا؟.. «الأرصاد» توضح

تشهد البلاد حالة جوية مضطربة، غدا الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومؤقت بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات على الأنحاء كافة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً، وتسبب هذه الموجة الحارة ارتفاع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 36 درجة، بينما تصل إلى 37 درجة مئوية على الصعيد.

هل تشهد البلاد عاصفة غدا؟

ويصاحب الموجة الحارة نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، وهو ما يدفع المواطنين للتخوف من حالة الطقس غدا تحسبا لوجود عاصفة ترابية.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وبدورها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا لا تصل إلى حد العاصفة، مشيرة إلى أنها تكون غدا الأربعاء فقط، وتصل إلى 16 عقدة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من الخميس 18 أبريل ستنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 17-4-2024

- القاهرة الكبرى.. العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 18-4-2024

- القاهرة الكبرى.. العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.