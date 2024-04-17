لمدة 10 سنوات.. «ناصر الاجتماعي» يزف بشرى بشأن تمويل شراء سيارة

زف بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة، عن وجود فرصة لتمويل شراء سيارة لمدة 10 سنوات، المقدمة من البنك بنسبة 19%، موضحاً أنه يمكن للراغب في الحصول على التمويل، التوجه لأقرب فرع تابع للبنك، ومعرفة التفاصيل الكاملة، وكيفية الحصول على التمويل والإجراءات المطلوبة.

إجراءات الحصول على الخدمة

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إجراءات الحصول على الخدمة، تتمثل في طلب الحصول على التمويل وعرض سعر للسيارة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، فضلاً عن مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل، وريث المعاش، وللضامن فى حالة وجد ضامن، وبيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

كما تتضمن الإجراءات إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة، وإقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد، في حال اعتبارها الضمانة المقدمة، إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

الضمانات المطلوبة:

أصحاب المرتبات

- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى على البنك

أصحاب المعاشات وورثة المعاش

تحويل المعاش اوحصة وريث المعاش للبنك وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية

العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم

تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي