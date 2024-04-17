5 عادات خاطئة تؤدي إلى الإصابة بالنقرس.. توقف عنها فورًا

مرض النقرس أو ما يطلق عليه داء الملوك لارتباطه بتناول اللحوم الحمراء بصورة مفرطة، يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة تصل إلى الفشل الكلوي نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم، الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن أسباب الإصابة به لنتجنب الوقوع فيها دون علمٍ منا.

عادات يومية تؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس

تظهر أعراض مرض النقرس في صورة تورم واحمرار بالقدم يصحبه شعور بالألم أو الوخز عند الوقوف أو لمس مفاصل القدم وخصوصاً الإصبع الأكبر الذي قد يتعرض إلى نزيف نتيجة احتفاظ الكلى بحمض اليوريك وعدم التخلص منه عن طريق البول، وفقاً لحديث الدكتور أسامة حداد استشاري أمراض الباطنة لـ«الوطن»، موضحاً أن الإصابة بمرض النقرس تبدأ من التغذية، فبخلاف المتعارف عليه أنه يرتبط بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء، يمكن لبعض العادات اليومية الخاطئة أن تزيد من خطر الإصابة بالنقرس مثل:

1. إهمال شرب الماء بكمية مناسبة.

2. الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بحمض «اليوريك» مثل اللحوم الحمراء والكبدة والفاصوليا الخضراء.

3. الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بمادة «البيورين» مثل سمك التونة والرنجة والسردين والبط.

4. الاستخدام العشوائي لبعض الأدوية مثل «الأسبيرين» و «النياسين»، والأدوية المدرّة للبول.

5. العادات الغذائية غير الصحية التي تسبب الإصابة بالسمنة.

طرق التعامل مع مرض النقرس

لحسن الحظ لا يعتبر مرض النقرس من الأمراض الخطيرة، لكنه يحتاج إلى أسلوب معين للتعايش معه بشكل سليم، فبحسب «حداد» يمكن لمرضى النقرس اتباع النصائح التالية للحد من نوبات الألم المفاجئة وتجنب نزيف القدمين:

1. الحرص على تناول المشروبات المفيدة للكلى مثل عصير الشعير والقصب.

2. تناول منتجات الألبان منزوعة الدسم.

3. تناول الفوار الخاص بإذابة «اليوريك أسيد» بعد تناول اللحوم الحمراء.

4. الامتناع عن تناول المخللات والأكلات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح.

5. الحرص على تناول الكربوهيدرات المركبة، مثل الخبز والأرز والتحول من الاعتماد على اللحوم الحمراء إلى تناول لحوم الدواجن وعلى رأسها الدجاج.

6. تجنب الوقوف لفترات طويلة والحرص على تدليك القدمين بصورة دورية.