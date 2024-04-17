«شباب الشرقية» تبحث إقامة مشروعات استثمارية على أرض نادي «جوت بلبيس»

تفقد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم، أرض نادي جوت بلبيس، والتي تم شرائها مؤخرا لصالح نادي بلبيس الرياضي، في إطار بحث سبل تطوير الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، واستغلال كل الموارد والإمكانات المتاحة بتلك الهيئات الاستغلال الأمثل.

إقامة مشروعات داخل أرض جوت بلبيس

واستعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة كل المستجدات والأعمال المطروحة والتي سيتم من خلالها وضع الأسس التي ستقام عليها المشروعات داخل أرض جوت بلبيس التابعة لنادي بلبيس الرياضي.

وأشار «عبدالعظيم» إلى وضع رؤية واضحة ومتكاملة لتوفير فرص تشجيع إقامة مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، والتي بدورها تسهم في دعم موارد النادي بما يعود بالنفع علي الأنشطة والبرامج وعلى جودة الخدمات المقدمة للأعضاء والذي يتم التنسيق به مابين المديرية والسادة أعضاء مجلس إدارة نادي بلبيس وإدارة المركز في هذا الشأن.

شراء أرض «جوت بلبيس»

يذكر، أنه تم توقيع عقد اتفاق بين نادي بلبيس الرياضي والشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء 3 أفدنة و11 قيراطا في شهر فبراير الماضي، بحضور الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.