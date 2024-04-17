أستاذ علاقات دولية: قرارات مجموعة السبع غير إلزامية لأي دولة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن فكرة وجود قرار إلزامي بشأن سبل إنهاء الحروب في أوكرانيا وغزة بشكل واضح من جانب مجموعة السبع هو شيء من المثالية، خاصة أن مجموعة السبع منتدى غير رسمي، وقراراته لا تتعلق بصفة الإلزامية، ولكن بشكل أو بآخر قد تشارك في صنع السياسات التي تتم إدارتها على مستوى النظام الدولي.

وأضافت «زهران» ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أنه بالنظر لحجم التهديدات المنوط بها النظام الدولي، خاصة مع انتقال الصراع النوعي أو التهديدات النوعية ما بين طهران وتل أبيب الأول من أمس من المستوى الكامن إلى المستوى المباشر يعد مؤشرا واضحا لتفعيل منحنى التحديد لمجموعة السبع، ليس فقط على مستوى الاضطرابات الأمنية ولكن أيضا على مستوى السياسات الاقتصادية بشكل واضح.

ولفتت أن هذا الملف هو الأكثر معنية لتلك الدول، حول كيفية إدارة اقتصادياتها ليس في مجالها الحيوي فقط ولكن في مناطق النفوذ والأقاليم الفرعية، وفي مقدمتها إقليم الشرق الأوسط.