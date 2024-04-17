دعاء لأبي المتوفي من القرآن.. اللهم اجعله من أهل الجنة والفرودس الأعلى

الدعاء للأب المتوفي من أعظم وسائل الدعم الروحي والراحة للقلب المكلوم بفقدان أحد أقرب الناس، يعتبر دعاء لأبي المتوفي من القرآن عملاً جليلًا من أعمال البر والإحسان التي تجلب الأجر والثواب للميت، وتهدئ قلوب الأحياء، ويساعد الدعاء في تقوية الإيمان وتذكيرنا بأهمية الحياة الآخرة والاستعداد لها.

فضل دعاء لأبي المتوفي من القرآن

بالإضافة إلى ذلك، يهون دعاء لأبي المتوفي من القرآن على الأبناء ما يشعرون به ويجعلهم كأنهم بالقرب من أبائهم، حتى في غيابهم، ويقدم لهم الأمل في اللقاء الأبدي في الجنة، والدعاء يعزز الذكريات الجميلة ويساعد في تخفيف الألم والحزن، ويوفر للقلوب المكلومة السلوان والصبر في هذه اللحظات العصيبة.

نص دعاء لأبي المتوفي من القرآن

وأوضحت دار الافتاء عبر موقعها أن السنة النبوية لم تغفل الميت وعلاقته بالأحياء، وعن دعاء لأبي المتوفي من القرآن فعن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّه صلَّى على رجلٍ فقال: اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذمَّتِك وحبلِ جوارِك فأعِذْه مِن فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ أنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ، اللَّهمَّ فاغفِرْ له وارحَمْه إنَّك أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ).

وقد وردت بعض الآيات المشتملة على دعاء والتي يمكن الدعاء بما ورد فيها وجعل الصيغة كالدعاء للميت، مثل قوله -تعالى-: (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، فيدعو المسلم لوالديه المتوفين -أو أحدهما- بالرحمة والمغفرة كما ربَّياه ورحماه وهو صغير،

أدعية لأبي المتوفي من القرآن

ويمكن الدعاء لأبي المتوفي بالصيغ المستحبة التالية: اللهم اجعل أبي من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأدخلهم الجنة مع عبادك الصالحين. اللهم اجعل أبي من الذين يسعدون في جنات النعيم، وينعمون في دار كرامتك. اللهم اجعل لأبي نصيبا من الآية الكريمة «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».

اللهم اجمعنا بأبي في جنات النعيم، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم طمأن قلب أبي وقر عينه برؤية الجنة واعفو عنه وأنت القائل «ويعفو عن كثير».

اللهمّ ارحم من عز علي فراقه، يارب إنّ أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين.

اللهمّ ارحم أبي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني، واشتاقت له روحي ولم تجده، ربي ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين. اللهمّ جازِ أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ أطعم أمي وأبي من الجنة، واسقهما من شراب أهل الجنة، وأرهما مكانهما من الجنة، وقل لهما: «ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين».

اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته. اللهمّ ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهمّ اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.