أسعار البیض الیوم الخميس 18-4-2024 في الأسواق والمحلات

سجلت أسعار البيض اليوم الخميس 18-4-2024 في الأسواق والمحال التجارية في مصر، انخفاضًا ملحوظًا، إذ بلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة نحو 149 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 152 جنيهًا، ومتوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 153.5 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر البيض اليوم الخميس 18 أبريل 2024، في الأسواق والمزارع وبورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البط.

أسعار البيض اليوم في مصر

ووفقًا لبيانات بورصة الدواجن، فإنّ أسعار البيض مستقرة بشكل جيد بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر والبلدي، إذ سجل سعر طبق البيض البلدي بين 163 جنيهًا للمواطن، ويتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 155 جنيهًا للمستهلك، وسعر طبق البيض الأحمر بين 157 جنيهًا في الأسواق.

أسعار البط اليوم في مصر

بحسب بيانات بورصة الدواجن، تراجعت أسعار البط؛ ليتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 46 و47 جنيهًا، بينما أظهرت البيانات أنّ سعر البط المسكوفي عمر يوم يتراوح بين 13 و14 جنيهًا.