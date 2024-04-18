أول رد لمستأجري الإيجار القديم بشأن وجود 100 ألف شقة مغلقة في القاهرة

تشهد قضية الإيجار القديم جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُعرب الملاك والمستأجرين عن آرائهم ومطالبهم، ففي حين يؤكد الملاك أنّ مصر عامرة بملايين الشقق المغلقة، يعرب المستأجرون عن رغبتهم في البقاء بمساكنهم وعدم مغادرتها.

قانون الإيجار القديم السكني

بدورهم، نفى اتحاد مستأجري مصر برئاسة المحامي شريف عبدالسلام الجعار، التصريحات التي تداولتها الائتلافات الممثلة لملاك العقارات القديمة في مصر بشأن أكثر من مليون شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل القاهرة فقط، ومنها 100 ألف شقة مغلقة لأسباب مختلفة، مؤكدا أنّ الأرقام المذكورة غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة، وذلك بعد التواصل مباشرة مع رئيس لجنة الإسكان داخل مجلس النواب على حسب تعبيره.

آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم

وبخصوص آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم، أضاف الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، أن المليون شقة المستأجرة بنظام الإيجار القديم في القاهرة تتمركز في منطقة واحدة فقط، وهي على سبيل المثال «إمبابة»، واستنادًا إلى الأرقام الرسمية للتعداد السكاني فإنّ تقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة عام 2017 يشير إلى وجود نحو 43 مليون وحدة سكنية في مصر، منها 10 ملايين وحدة مغلقة لمختلف أنواع الإيجارات، سواء كان بالنظام الإيجاري القديم أم الجديد، أو وحدات مملوكة لأصحابها.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

وأضاف أنّه بعد مراجعة الأرقام والإحصائيات، يتضح أنّ هناك نحو 33 مليون وحدة سكنية يشغلها المقيمون في مصر بناء على التقرير الصادر سنة 2017، وبالنظر إلى تقسيمها بين ملاك العقارات والإيجار الجديد والإيجار القديم، يمكن أن نفترض وجود نحو 23 مليون شقة سكنية تخص ملاكها ومستأجرين جدد، ما يترك لدينا تقديرًا بنحو 10 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، مطالبا الجهات المعنية بتوضيح العدد الفعلي والدقيق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم في مصر، لاتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة القضية المهمة.

هل يوجد مليون شقة إيجار قديم مغلقة في القاهرة؟

وكشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، عن جهود الملاك للحصول على تعويضات مالية من المستأجرين، من خلال تقديم العديد من القضايا إلى المحاكم، وآخرها القضية التي تقدّم بها الاتحاد إلى محكمة جنوب القاهرة برقم 28622.

100 ألف شقة مؤجرة في القاهرة مغلقة وخالية

أوضح رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنّهم طالبوا محكمة جنوب القاهرة بتنفيذ استطلاع لعقارات الإيجار القديم عبر التواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث تلقوا ردًا بتاريخ 27-3-2024 يتضمن آخر الإحصائيات المتاحة للعقارات القديمة في القاهرة، ووفق الإحصائية الرسمية، فإنّ عدد الوحدات السكنية المخصصة للإيجار القديم يبلغ مليون وحدة في القاهرة فقط، بينما تشير الأرقام إلى وجود أكثر من 32 ألف وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة للخارج، وأكثر من 78 ألف وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة.

2.536 وحدة سكنية صدر في حقها قرار حكومي بالهدم

وأشار إلى أنّ الإحصاء يوضح وجود أكثر من 4 آلاف وحدة تحتاج إلى ترميم، ونحو 2536 وحدة تم إصدار قرار بهدمها، إضافة إلى وجود أكثر من 33 ألف وحدة فارغة أو مغلقة.