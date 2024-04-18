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دراما المتحدة

إنطلاق الدورة الرابعة لإعداد المدربين TOT للعاملين بجامعة بنها الخميس المقبل

كتب:

حسن صالح
11:45 ص | الخميس 18 أبريل 2024
جامعة بنها

جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انطلاق برنامج إعداد المدربين في دورته الرابعة بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، يوم الخميس المقبل الموافق 25 أبريل، وتستمر حتى السبت 4 مايو، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

دورة إعداد المدربين 

وأشار الجيزاوي إلى أن دورة إعداد المدربين عبارة عن ثلاثة مستويات، 6 أيام تدريبية بنظام الحضور المباشر، وبتواجد مدرب مختلف لكل يوم تدريبي لاكتساب خبرات ومهارات كل مدرب.

تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة

وأكد رئيس جامعة بنها أنّ الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرا الى أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إنّ الدورة التدريبية يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين، ويستمر التدريب على مدار 6 أيام متواصلة بإجمالى 40 ساعة تدريبية، مشيرا إلى أنها الدورة الرابعة التي ينظمها المركز لبرنامج إعداد المدربين.

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