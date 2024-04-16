«النقل» تكشف الاستعدادات النهائية لافتتاح محطة وادي النيل بالخط الثالث للمترو (صور)

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة صور لمحطة وادي النيل ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، موضحة الشكل النهائي للمحطة التي انتهت من تنفيذها بالكامل.

أظهرت الصور التجهيزات النهائية لافتتاح المحطة، حيث اشتملت على تركيب «يافطات» تحمل اسم المحطة على الأرصفة باللغتين العربية والأجنبية، والمقاعد المخصصة أيضا بها والتي تشتمل على تقسيمات مختلفة «4 مقاعد + 8 مقاعد»، بجانب شاشات إلكترونية رقمية توضح مسار القطار ما بين المحطة القادمة والمحطة التالية.

تجهيزات المحطة من الداخل

كما اشتملت الصور على تجهيزات المحطة من الداخل، إذ جرى الانتهاء من تركيب المصاعد والسلالام الكهربائية، أيضا جرى التنفيذ بالهوية البصرية المعروف عن مترو القاهرة.

جهزت الهيئة القومية للأنفاق المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وصُممت بما يراعي مختلف الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشتمل المحطة على أكثر من منسوب سواء منسوب التذاكر أو الغرف الفنية وأخيرا منسوب الرصيف.

تخدم المحطة مناطق عديدة منها:

- شارع الحجاز

- شارع وادي النيل

- شارع محمد حسن حلمي

- نادي الزمالك الرياضي

- مسجد الحامدية الشاذلية

- مدرسة ميت عقبة الابتدائية

- شارع أحمد يحي إبراهيم

- شارع شهاب

- مدرسة العجوزة الثانوية