عضو بـ«الشيوخ»: القمة المصرية البحرينية تفضح جرائم «الاحتلال الإسرائيلي»

أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني حمد بن عيسى، يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة لدعم استقرار وأمن المنطقة العربية، وتأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في غزة.

القمة المصرية البحرينية فضحت جرائم الاحتلال

وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي والعاهل البحريني كشفت جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئوليته تجاه ما يحدث في غزة ورفح الفلسطينية، وسياسة الإبادة الجماعية والتجويع والترويع التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين العُزّل والأطفال والمرضى والنساء، حتى أن الاحتلال استهدف مخيمات النازحين والمستشفيات، وعمل على التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم، الأمر الذي يهدد الأمن القومي في المنطقة العربية والدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى تأكيد مصر على ضرورة إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حتى لا يتمدد وتتسع رقعة الصراع والتي كانت بدايتها صراع إسرائيلي إيراني، وفتح جبهة للحرب مع لبنان واليمن وغيرها، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل، نتيجة استمرار أزمة غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وممارسة انتهاكاته.

ولفت فهمي إلى أن اللقاء المصري البحريني يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات النائية والشراكة الاستراتيجية الممتدة على كل المستويات أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا نحو مزيد من النمو والعمق، بما بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية، ويضمن تماسك مصالح البلدين وتعزيز أمنهما القومي.