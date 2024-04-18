أحمد عبدالعزيز يعتذر عن واقعة انفعاله في عزاء شيرين سيف النصر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بسبب موقف محرج حدث مع الفنان أحمد عبد العزيز في عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، بعدما حاول أحد الأشخاص التصوير معه، ولكن الفنان اعتبر هذا الأمر عدم احترام لقدسية العزاء فرفض التصوير وانصرف من المكان.

اعتذار الفنان أحمد عبدالعزيز عن الواقعة

وعلق الفنان أحمد عبدالعزيز على تلك الواقعة من خلال منشور له منذ قليل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي شدد خلاله على أنه لم يكن يعلم أن هذا الشخص من ذوي الهمم، مقدما اعتذاره له، مشيرا إلى أنه لم يقصد إهانته ولكنه انفعل بسبب الازدحام «للأسف الشديد سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة، التي اندثر معها مراعاة القيم واحترام قدسية الموت وخصوصية المشاعر حتى أضحت ساحات الجنازة ومراسم العزاء حكرا أصيلا لهمج الميديا والتريندات الخادعة وكذا الباحثون عن مادة واهية دون النظر إلى تأصيل حقيقي لجوهر القيمة الذي غلف فطرتنا السليمة».

أحمد عبد العزيز يفسر الواقعة

وفسر الفنان أحمد عبد العزيز الواقعة «للأسف الشديد طال الأمر أحد أبنائنا الأعزاء من ذوي الهمم، الذي شاءت الأقدار أن يكون وسط هذه الجموع التي لا تحترم المناخ العام السائد، ولم يكن لدينا علما مطلقا بحقيقة الأمر بسبب التدافع الشديد لأنه من المعروف عنا حرصنا الدائم على احترام ومحبة الجمهور».