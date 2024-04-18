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دراما المتحدة

ضبط كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة بحوزة صيدلي في قنا

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الخميس 18 أبريل 2024
المواد المخدرة- أرشيفية

المواد المخدرة- أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا، له معلومات جنائية، بالاتجار فـى العقاقير والأقراص المخدرة، واستغلاله لشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة قنا كمخزن غير مُرخص للاحتفاظ بها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بالمخزن المشار إليه، وبحوزته (أكثر من 102 ألف قرص مخدر – و1506 أمبول مخدر).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 3 ملايين جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات