كل ما تريد معرفته عن عيد الفطر 2024 في مصر.. موعده وأيام إجازته وسننه

يفصل جموع المصريين يوم واحد فقط عن حلول عيد الفطر المبارك لعام 2024، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الاثنين، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال من خلال لجانها الشرعية.

موعد عيد الفطر 2024

وأعلنت «الإفتاء»، أنّ غدًا الثلاثاء الموافق 9 أبريل، هو المتمم لشهر رمضان، ليكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتقدمت دار الإفتاء بهذه المناسبةِ بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان.

وتابعت: «داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».

أيام الإجازات في عيد الفطر 2024

- الثلاثاء 9 أبريل.

- الأربعاء 10 أبريل.

- الخميس 11 أبريل.

- الجمعة 12 أبريل.

- السبت 13 أبريل.

- الأحد 14 أبريل.

سنن عيد الفطر المبارك 2024

1- التكبير يوم العيد ابتداء من دخول ليلة العيد وانتهاءً بصلاة العيد، قال الله تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ».

2- الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب.

3- الأكل قبل الخروج من المنزل على تمرات أو غيرها قبل الذهاب لصلاة العيد.

4- الجهر في التكبير في الذهاب إلى صلاة العيد.

5- الذهاب من طريق إلى المصلى والعودة من طريق آخر.

6- صلاة العيد في المصلى إذ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد لسبب أو لآخر جائزة.

8- أداء صلاة العيد.

9- الاستماع إلى الخطبة التي بعد صلاة العيد.

10- التهنئة بالعيد فعن جبير بن نفير قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل منا ومنك».

كيفية صلاة العيد

وعن كيفية صلاة العيد وعدد ركعاتها، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ صلاة العيد تؤدى ركعتان، وتُفْتَتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

ويجوز للسيدات أداء صلاة العيد في المنزل، وتصَلِّي ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.