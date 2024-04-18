أخطاء شائعة عند ارتداء «الدبلة» لفترة طويلة احذرها.. النتيجة صادمة

«الدبلة» من المشغولات الذهبية الأكثر انتشارا بين المواطنين بوصفها ضمن أساسيات الخطبة أو الزواج، ويرتديها البعض طوال الوقت، دون أن يعلم ما تسببه من مشكلات وأضرار لأصحابها منها تكوّن البكتيريا خاصة أثناء فترة النوم، لا سيما إن كانت مدببة وتحتوي على فصوص.

وفقا لموقع «jewelryshoot»، فإن هناك العديد من الأسباب لعدم ارتداء «الدبلة» المصنوعة من الذهب خاصة والمدببة أو تحتوي على فصوص، في أثناء النوم وطوال اليوم دون الاحتراز من بعض النصائح التي تحافظ على صحة الجلد.

أضرار ارتداء «الدبلة» في أثناء النوم

لا يفضل ارتداء «دبلة» ذات فصوص، لأنها قد تلتصق بالملابس أو «ملاءة» السرير، وخلال حركة الشخص في أثناء النوم، قد يؤدي ذلك إلى سقوط الفصوص من الدبلة، وبالتالي يتغير مظهرها، وينصح بعدم ارتداء «الدبلة» المدببة، لأن الشخص قد يجرح نفسه، دون أن يشعر.

يجب خلع «الدبلة» قبل النوم أو عند ممارسة أعمال تجعلك عرضة للإصابة بالخدوش أو إحداث كدمات، ولابد من تنظيفها جيدًا بقطعة من القماش، حتى لا تصبح وسطًا مناسبًا للبكتيريا، ففي أثناء النوم تعمل الحلقات الذهبية، الموجودة في الأصابع بمثابة مصائد للرطوبة، مما يخلق بيئة لنمو الميكروبات الضارة بالجسم.

الإصابة بالأمراض

قد يؤدي ارتداء «الدبلة» بكثرة أو في أثناء النوم، إلى الإصابة بأمراض الحساسية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بأنواعها المختلفة، ويمكن أن يحدث تورم للإصبع أو إحمراره وإثارة الحكة في اليدين، لذا يفضل عدم ارتدائها لفترات طويلة، بحسب حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«الوطن».

قد تسبب «الدبلة» الأرق وعدم النوم بشكل جيد، في حالة إثارته للحكة، ويحدث هذا الأمر، لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لذا يفضل عدم ارتدائها إطلاقًا عند النوم أو لفترات كثيرة تستمر لأيام دون تنظيفها.