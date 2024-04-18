علامات تدل على عدم ثقتك بنفسك داخل بيئة العمل.. «اعرف إزاي تتخلص منها»

عادةً ما يعاني بعض الموظفين من عدم الثقة بالنفس في بيئة العمل، وذلك ليس بسبب قلة مهاراتهم أو ضعف تدريبهم، لكنهم يشكون في أنفسهم وأن مهما فعلوا ليس كافيًا؛ ويرجع ذلك إلى نشأتهم أو الشخصيات المحيطة بهم في العمل، وخلال السطور التالية نوضح علامات عدم الثقة بالنفس خلال العمل وكيفية التخلص منها.

أسباب عدم الثقة في النفس خلال العمل

تامر أحمد، استشاري التوظيف قال لـ«الوطن»، إن عدم الثقة بالنفس أثناء العمل وخاصةً داخل بيئة العمل تعود لعدة أسباب، تعد أبرزها هي «زملاء العمل غير المتعاونين نفسيًا»، وهذه نقطة مهمة لأن الأصدقاء من مصادر تعزيز الثقة بالنفس، وشكل التعامل يحكم على كيف يسير العمل، لأن زملاء العمل المتعاونين يؤدون بشكل أفضل ويعود ذلك على العمل.

وقالت داليا كمال استشاري العلاقات الاجتماعية، إن بيئة العمل السامة وزملاء العمل غير المتعاونين أو السامين يقومون بتحطيم أي فكرة جديدة أو مختلفة تقدمها، وفي هذه الحالة على الشخص الذي وقع عليه التنمر وشعر بالإحباط وعدم الثقة في النفس ألا يأخذ الأمور بشكل شخصي، حتى لا يشعر مع مرور الوقت بانعدام الرضا الوظيفي.

الخوف من الفشل، يعد سببا كبيرا لعدم الثقة بالنفس خلال العمل، فالموظف أو الشخص الذي يحمل مشاعر الخوف بداخله يكون سبب ذلك عدم تركيزه على أهدافه، ويعوق ذلك تقدمه، ومن الطبيعي أن يخطأ الشخص حتى يتعلم، لكن ذلك الشعور يجعله غير واثق من نفسه ويظهر ذلك في جميع تصرفاته بحسب استشاري العلاقات الاجتماعية.

أشار استشاري التوظيف إلى أنه توجد علامات على الأشخاص غير الواثقين في أنفسهم خلال العمل، وهذه الأخطاء قد تمكنهم من الفشل أو فقدان الوظيفة، وهي مقارنة نفسه بزملاء العمل طوال الوقت أو في مواقف معينة، بالإضافة إلى تضخيم أي مشكلة والتردد أو حتى الامتناع عن حضور الاجتماعات أو طرح الأفكار، ورفض العمل الجماعي، وعدم التعبير عن الرأي الشخصي، وتقليلهم من إنجازات الآخرين، وكثرة الأعذار غير المبررة.

التخلص من عدم الثقة بالنفس

وحتى يتخلص الشخص من عدم ثقته في نفسه خلال العمل، فعليه أن يرتب أولوياته من العمل، ووضع خطة كل فترة للمهام اليومية للعمل، ليكون جاهزا في أي وقت، كما أنه يجب عليه التخلص من جلد الذات حال الشعور بعدم الارتياح لشخص أو رفض فكرة أو حتى الفشل في شيء ما.