10 سيدات يجسدن مشكلات المجتمع بـ«ضفاير».. شعر وغناء وتمثيل

يقفن على خشبة المسرح كالملائكة بملابسهن البيضاء، يعبّرن عن مشاكل المجتمع، ويُطلقن تحذيرات وناقوس خطر أمام مئات البشر، بما يملكن من مواهب في التمثيل وإلقاء الشعر، كانت سبيلهم للوصول إلى قلب الجمهور.

10 سيدات من أعمار مختلفة نجحت أماني محفوظ، خريجة كلية رياض أطفال، في جمعهن في فرقة «ضفاير» لتقديم عروض تمثيلية مسرحية تناقش قضايا المجتمع، الفكرة التي خطرت ببالها عام 2013، حين أسست الفرقة وبدأت رحلة البحث عن مواهب في الشعر والعزف والغناء، لتنتقى الأبرز من بينها، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «بحاول باستمرار أسأل المتخصصين في الموسيقى يرشحولي ناس موهوبة، معايا سيدات وفتيات وبنات في ثانوي».

تحول «أماني» كتاباتها الشعرية إلى عروض تمثيلية مسرحية

تحول «أماني» كتاباتها الشعرية إلى عروض تمثيلية مسرحية، من خلال فرقة «ضفاير»، معتمدة على المواهب النسائية، للقضاء على الفكر الذكورى، ورغم ذلك يتم تقديم عروض منصفة للجانبين، تناقش قضايا المجتمع ككل، فيما يخص الرجل والمرأة والطفل أيضاً: «نصوصي الشعرية كلها منصفة للجانبين، منها العنف ضد المرأة، الختان، الزواج المبكر، الطلاق، الأمية، مشاكل الأم مع أبنائها، وأيضاً التحديات التي يواجهها المراهقون، الهجرة، العمل بالخارج، وغيرها».

رسالة فرقة «ضفاير» تجاه العالم العربى

لم تنسَ فرقة «ضفاير» رسالتها تجاه العالم العربى، بالتركيز على القضايا التي تواجه المنطقة العربية، خاصة العدوان الإسرائيلى على غزة، لتدق ناقوس خطر، بحسب «أماني»: «الحمد لله عملنا حصر شامل للقضايا المحلية والعربية، وأى مشكلة تخص المجتمع بنناقشها بطريقتنا».

تتخذ «أماني» خطوات لجذب جماهير الصم وضعاف السمع، وحضور العروض الثقافية، من خلال الاستعانة بمترجمة لغة إشارة، تترجم كل المشاهد إلى الجمهور، واختيار مواهب من الصم للمشاركة في العروض، كمسرح تفاعلى: «عايزة أعمل تفاعل بينهم وبين الجمهور، لأن ده حقهم علينا».

تسعى «أماني» للذهاب بالعروض الفنية إلى الدول العربية

كما تسعى «أماني» للذهاب بالعروض الفنية إلى الدول العربية، من أجل توجيه رسائلها إلى المجتمع، من خلال العروض الفنية المسرحية، التي تخترق وجدان ومشاعر المتلقى، ليشعر بما يدور حوله، ما يؤدى إلى استقطاب كُتاب وشعراء من دول أخرى.تُخرج «أماني» العرض بأكمله، برغم عدم دراستها للإخراج، وتعتمد على عاطفتها، فهى لا تحتاج إلى أن تصبح محترفة في هذا الأمر.