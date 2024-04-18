تصل إلى 170 ألف جنيه.. تخفيضات في أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB»

كشف الوكيل الرسمي لـ«هيونداي» في مصر مجموعة «جي بي غبور أوتو»، عن تخفيض أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» ذات النسخة المجمعة محليًا بقيمة تتراوح بين 155 إلى 170 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية، بالإضافة إلى إعلان بعض الماركات عن تخفيضات جديدة في أسعار السيارات الخاصة بها.

أسعار السيارات

ترصد «الوطن»، في السطور التالية أبرز الماركات التي أعلنت عن تخفيضات جديدة في أسعار السيارات الخاصة بها داخل مصر.

ومن أبرز الماركات التي أعلنت عن تخفيضات، ماركة نيسان «ماركة ألفا روميو، ماركة أوبل، ماركة شيفرولية، ماركة إم جي، ماركة بيجو، ماركة kgm سانج يونج سابقا، ماركة فورد، ماركة ساوايست، ماركة بايك، ماركة جيتور، ماركة جاك، ماركة فولكس فاجن، ماركة فيات، ماركة ستروين، ماركة سوزوكي وكان أخر تخفيض من نصيب ماركة تويوتا».

تخفيض أسعار سيارات فيات تيبو

وأعلن الوكيل الرسمي للماركة الإيطالية في مصر، تخفيض أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 300 إلى 325 ألف جنيه بدءا من شهر مارس 2024.

وشهدت أسعار نيسان آخر موجة الانخفاضات لأربعة طرازات وهم «نيسان صني وجوك وسنترا وقشقاي»، بتخفيض من 250 ألف حتى 350 ألف جنيه مصري.

الوكيل الرسمي لنيسان

كما كشف الوكيل الرسمي لنيسان صني عن تخفيضات في الأسعار بلغت نحو 200 ألف ليسجل سعرها حاليا مليون و200 ألف لدى التجار، لكن بعد التخفيض الآن نجد أن أول فئة جاءت بسعر 695,400 جنيه والفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه والفئة الثالثة بسعر 748,000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 761,000 جنيه.

سعر ستروين سى اليزيه 2024:

الفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه، بدلا من مليون و60 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 960 ألف جنيه، بدلا من مليون و150 ألف جنيه.

سعر ستروين C3 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و55 ألف جنيه، بدلا من مليون و230 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و190 ألف جنيه، بدلا من مليون و390 ألف جنيه

سعر ستروين C3 إيركروس 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و225 ألف جنيه، بدلا من مليون و440 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و370 ألف جنيه، بدلا من مليون و610 ألف جنيه

سعر ستروين C4 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و415 ألف جنيه، بدلا من مليون و725 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و600 ألف جنيه، بدلا من مليون و965 ألف جنيه

سعر ستروين C4x موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و450 ألف جنيه، بدلا من مليون و770 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و640 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون جنيه.

سعر ستروين C5 إيركروس 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و700 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و90 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و290 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و865 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه، بدلا من مليون و940 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و60 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و560 ألف جنيه.