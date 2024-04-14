انخفاض أسعار السيارات في الأسواق المصرية.. الجديد والمستعمل

واصلت أسعار السيارات في مصر، سلسلة التراجعات المتتالية خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان عدد من الوكلاء لشركات السيارات الكبرى تخفيض لأسعار المركبات داخل مصر، في أعقاب إعلان الشراكة الاستثمارية الخاصة بمدينة رأس الحكمة، وتوحيد سعر الصرف، ما ساهم في توفير الدولار بشكل جيد، والقضاء على السوق الموازية، بالتزامن مع إطلاق العديد من المبادرات لخفض الأسعار.

انخفاض أسعار السيارات

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار السيارات، وقيمة الانخفاضات داخل السوق المصرية.

أسعار سيارات إم جي «MG»

سجل سعر سيارة إم جي 5 2024 A/T / LUXURY نحو 900 ألف جنيه، بتراجع 200 ألف جنيه.

بلغ سعر سيارة إم جي 5 2024 أتوماتيك/ STANDARD نحو 830 ألف جنيه، بتراجع 170 ألف جنيه.

سجل سعر سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «COMFORT» نحو مليون و750 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 300 ألف جنيه.

سعر سيارة سانج يونج توريس 2024

وصل سعر سيارة سانج يونج توريس 2024 أتوماتيك «ADVANCED» نحو مليون و950 ألف جنيه، بتراجع 265 ألف جنيه.

سجل سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «SHINE» نحو 2 مليون و60 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 500 ألف جنيه.

بلغ سعر سيارة سيتروين C5 إير كروس 2024 أتوماتيك «FEEL WITH SUNROOF» نحو مليون و940 ألف جنيه، بتراجع يقدر بنحو 450 ألف جنيه.

سجلت أسعار سيارات فيات تيبو سيدان موديل 2024، تراجعا يتراوح بين 300 و325 ألف جنيه، ليبدأ سعر الفئة الأولى منها من مليون و50 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه.

وصل سعر الفئة الثانية سيارات فيات تيبو سيدان موديل 2024 نحو 1.225 مليون جنيه مقابل مليون و550 ألف جنيه قبل التخفيض.

شيري أريزو 5 موديل 2020

سيارة شيري أريزو 5 موديل 2020 بسعر متوسط 570 ألف جنيه، إذ تُؤثر الحالة الفنية في تحديد السعر النهائي.

وصلت أسعار سيارات سوزوكي فرونكس 2024 فئة GL 1 Tone قيمة مليون و350 ألف بدلا من مليون و550 ألف جنيه.

وسجل سعر سيارات سوزوكي فرونكس 2024 فئة GL 2 Tone نحو مليون و400 ألف بدلا من مليون و600 ألف جنيه.

وبلغ سعر سيارات سوزوكي فرونكس 2024 فئة GLX 1 Tone نحو مليون و450 ألف بدلا من مليون و650 ألف جنيه.

سيارات سوزوكي فرونكس

وسجلت أسعار سيارات سوزوكي فرونكس 2024 فئة GLX 2 Tone نحو مليون و500 ألف بدلا من مليون و700 ألف جنيه.

تبدأ أسعار سيارات إم جي 5 خلال الشهر الجاري من 830.000 جنيه للفئة الأولى، و900.000 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

أسعار سيارات كيا

سجلت أسعار سيارات كيا اتوماتيك / LX 2023 سعة 1600 CC قيمة مليون و169 ألفا و900 جنيه.