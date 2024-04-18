منخفض صحراوي جديد يضرب البلاد الأيام المقبلة.. كتل هوائية حارة وتحذير لـ3 فئات

تغيرات جوية شديدة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض صحراوي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من الثلاثاء 23 أبريل.

قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الخرائط الجوية تشير إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض صحراوي آخر، بداية من الثلاثاء المقبل، ويجلب معه كتل هوائية جنوبية غربية تكون شديدة الحرارة ونشطة، وترتفع معها درجات الحرارة بشكل كبير لتصل معها العظمى على القاهرة إلى حوالي 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

منخفض صحراوي جديد يضرب البلاد

وتابع «القياتي»، أن الطقس يكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال فترة النهار ومعتدل خلال الليل، كما أن تشهد البلاد رياح جنوبية نشطة تكون كثيفة الرمال والأتربة على جميع مناطق الجمهورية، مضيفا أن هذا المنخفض الصحراوي يكون مشابة للمنخفض الصحراوي الذي تعرضت له البلاد الأربعاء الماضي ولكن الفرق بينها أن المنخفض الصحراوي الماضي استمر لمدة 24 ساعة فقط، بينما هذا المنخفض يستمر 48 ساعة وربما أكثر من ذلك.

نصائح لتفادي مخاطر الطقس

نصح «القياتي» المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لتفادي مخاطر الطقس، وأيضا يجب على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بوجه عام توخي الحذر أثناء الخروج ومن الضروري ارتداء الكمامات أثناء الخروج، تجنبا لاستنشاق الأتربة، ونصح بغلق النوافذ والأبواب جيدا لعدم دخول الأتربة إلى المنزل، ويجب على المسافرين توخي الحذر من الأتربة، والسائقين لأنها تؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية على الطرق.