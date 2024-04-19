«القابضة للمياه»: انتهاء اختبارات المسار الوظيفي لتحديد المستحقين للترقية

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين، وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري.

تقييم العاملين المستهدفين للترقي

أشارت الشركة، في بيان، إلى قيام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية، بتقييم العاملين المستهدفين للترقي بشركة مياه قنا بإجمالي 475 موظف بمختلف المسارات الوظيفية خلال الفترة من 15 إلى 18أبريل الجاري.

تقييم عملي للغطاسين وفني الصيانة الكهربائية

أكدت الشركة القابضة، انتهاء لجان التقييم من أعمالها من خلال التقييمات النظرية والتقييم العملي لفئة الغطاسين وفني صيانة كهربائية وفني تشغيل مياه «درجة رابعة» وفني الحملة.

وشارك في اللجان أفضل المقيمين من شركة أسيوط، وقادها علاء محمد نور المنشاوي مدير ادارة التقييم بالإدارة العامة للمسار الوظيفي، وأحمد القناوي مدير إدارة المتابعة و قياس الأداء بالإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.

اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات

قال المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن اختبارات المسار الوظيفي قبل الترقية، والتي تؤكد عليها الشركة القابضة كشرط للترقية، أحدثت تطورا في الأداء بكل التخصصات، مما نتج عنه مردود إيجابي في الوقت والجهد وتعظيم الأداء للشركات التابعة للقابضة للمياه.

وأوضح أنه يحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية، لافتا إلى أن هذه الاختبارات تمت تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.