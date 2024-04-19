أسهل طريقة لعمل الميني كرواسون.. حلو وحادق زي المحلات

الكرواسون من المعجنات سريعة التحضير، وتتميز بأنها خفيفة في تناولها، خاصة على الفطار أو العشاء أو كوجبة خفيفة بجانب كوب من الشاي، وترغب الأمهات في عملها لتفوح رائحتها الشهية في أرجاء المنزل، أو إعدادها مع أطفالهن لإسعادهم، ونقدم لكِ وصفة الميني كرواسون حلو وحادق زي المحلات، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الميني كرواسون حلو وحادق

3 أكواب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الزبدة.

بيضة للوجه.

كوب لبن دافئ.

شيكولاتة مبشورة للحشو.

جبن رومي مبشور للحشو.

طريقة عمل الميني كرواسون حلو وحادق

الخطوة الأولى: ضعي السكر مع الزبدة في العجان واخلطيهما بشكل جيد، ونذيب الخميرة الفورية مع اللبن والقليل من السكر.

الخطوة الثانية: قومي بإضافة خليط اللبن إلى الزبدة المخفوقة، وقلبي الدقيق مع القليل من الملح وضفيه بالتدريج إلى الخليط، وأتركي العجينة حتي تتخمر، والآن يمكنك فردها بالنشابة وقطعها على شكل مثلثات صغيرة.

الخطوة الثالثة: قومي بوضع نوع الجبنة المفضلة أو الشيكولاتة على طرف المثلث، ولفيه، وأدهني الوجه بالبيض المخفوق واللبن، وضعي القليل من الجبن أو الشيكولاتة، حسب الحشو، وادخلية في فرن محمي سابقًا حتى تمام النضح.