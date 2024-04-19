أفضل الأدعية في يوم الجمعة.. كلمات احرص على ترديدها

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، ويحرص خلاله العديد من المسلمين على الدعاء والتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما أنّ الله سبحانه وتعالى خصّ هذا اليوم بخير كبير وبركة كثيرة، فضلًا عن أن سبحانه وتعالى خصّ يوم الجمعة بساعة إجابة يستجيب فيها سبحانه وتعالى لكل دعاء يردده المسلم.

الدعاء في يوم الجمعة

ومن جانبه، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الدعاء من العبادات المستحبة في يوم الجمعة وهناك العديد من الصيغ المختلفة التي يمكن أن يرددها العبد في هذا اليوم، لا سيما أنّ النبي، كان حريصا على الدعاء في يوم الجمعة.

وأوضح أنّه من الصيغ التي يمكن الاستعانة بها في دعاء يوم الجمعة: «اجعلها يا الله جمعةً تحملُ في لحظاتها أجمل الأعطيات وأوفر الحظ والنصيب، جمعة طيبة واكتب لنا يا كريم في هذا اليوم المُبارك من يوم الجمعة إجابةً لكل رجاء في صدورنا وتيسيراً لكل أمورنا وسعادة لا تُفارق قلوبنا ونوراً يُغلفُ أرواحنا».

أفضل الأدعية في يوم الجمعة

وأوضح لاشين أنّ أفضل الأوقات التي يستحب الدعاء خلالها في يوم الجمعة هي ساعة المغرب، قائلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذه الساعة من اليوم هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، ومن ضمن الأدعية التي يمكن ترديدها: «اللهم في يوم الجمعة قرب ما تراه خيرا لنا وأبعد عنا ما نراه شراً لنا، وصل وسلم على نبينا محمد، جمعة مباركة اللهم نسألك في هذه الجمعة المباركة راحة البال ونسمات الاطمئنان وشذى الهدوء وسلام القلب ويسر لنا كل أمورنا يا كريم يا رب سخر لنا في هذه الجمعة من حظوظ الدنيا ما تعلم أنّها الخير والصلاح لنا وفي صباح يوم الجمعة، اللهم جنبني الحيرة والتشتت وألهمني بقرار به أستقيم، جمعة مباركة».

ومن أفضل الأدعية التي في يوم الجمعة: «اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامُضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك في هذه الأوقات المباركة من يوم الجمعة اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد».