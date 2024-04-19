فرص عمل في القاهرة والجيزة.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر فرص عمل يمكن التقديم عليها.

وكشفت وزارة الشباب عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فرص العمل المتاحة، من خلال الإعلان عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أرابياتا للأغذية والمشروبات وإداره المطاعم.

فرص عمل في مصر الجديدة

يمكن التقديم على فرص العمل من خلال الذهاب إلى العنوان: أكاديمية أرابياتا - 22 شارع الصومال - الكوربة - مصر الجديدة، خلف مطعم أرابياتا، يوم الأربعاء والخميس المقبلين، من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء، للوظائف التالية:

1. مدير فرع

2. مساعد مدير

3. محاسبين (خبرة 3 سنوات على الاقل)

4. مشرف وردية

5. مشرف توصيل

6. كاشير

7. كابتن أوردر

8. ديسباتشر

9. عضو فريق

10. شيف أورينتال فول وطعمية

11. شيف سخن

12. مساعد شيف

13. فني صيانة

14. استيوارد

15. عمال (تحميل- تعبئة وتغليف - إنتاج)

16. كول سنتر (مكان العمل مدينة نصر)

17. مندوبي توصيل

مكان العمل: القاهرة/ الجيزة

شروط التقديم على فرص العمل

مؤهل عالي/ فوق متوسط/ متوسط

يجري قبول الذكور والإناث

الحد الأقصى للسن 35 سنة

المميزات والحقوق

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

حوافز

بدل انتقال لفروع القاهرة الجديدة

وجبة يوميا

ساعات العمل = 8 ساعات

يوم إجازة أسبوعيا

تأمينات طبية واجتماعية

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان وفي الميعاد:

https://forms.office.com/r/bKVnZLTh8h