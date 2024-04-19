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دراما المتحدة

القبض على عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي من صيدلية بالقليوبية

كتب:

محمد بركات
12:05 م | الجمعة 19 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة على أحد الحسابات عبر «فيسبوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة «عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة»، واتخذت الإجراءات القانونية.

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة على أحد الحسابات عبر موقع «فيسبوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

وضبط مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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