5 طرق للحفاظ على العين عند استخدام الهاتف.. احذر فقدان البصر

على مدار ساعات اليوم نستخدم الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي يؤثر الضوء المنبعث منها على العين خاصةً عندما نطيل النظر إليها لساعاتٍ طويلة بحكم ظروف العمل أو الدراسة، ما يسبب إجهاد وجفاف العين، ولأن حياتنا أصبحت متعلقة بالهواتف إلى حدٍ لا يسمح بالاستغناء عنها، وجب علينا البحث عن أساليب للحفاظ على صحة العين خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية.

أضرار أشعة الهاتف على العين

تُصدر الهواتف الذكية ضوءاً ذا طاقة عالية يسمى بالضوء الأزرق الذي يمكن تسميته بالضوء السام نظراً لأن طوله الموجي قصير بالمقارنة مع الألوان الأخرى وهو ما يسبب عدة مشاكل خطيرة على العين لخصها الدكتور أمين عبدالوهاب استشاري طب وجراحة العيون في النقاط التالية:

1. تهيج وجفاف العين.

2. تلف نسيج شبكية العين.

3. التنكس البقعي، وهو مرض يصيب العين ويؤدي إلى فقدان البصر.

4. الصداع النصفي.

5. سرطان الدماغ.

كيف نتجنب مخاطر الهاتف على العين

الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية يؤثر على صحة العين والدماغ، ومن هنا ينصح «عبدالوهاب» خلال حديثه لـ«الوطن» باتباع الأساليب التالية للحفاظ على صحة العين:

1. منح فرصة للعين كي تستريح بعد إجهادها لفترات طويلة، وذلك عن طريق غلق العين لمدة 5 دقائق ثم فتحها دون النظر إلى شاشة الهاتف أو اللاب توب، وإنما توجيهها إلى نقطة بعيدة والتركيز فيها لمدة 5 دقائق آخرين.

2. زيادة الفواصل الزمنية بين استخدام الأجهزة الإلكترونية واستراحة العين خلال مدة العمل أو الدراسة.

3. ضبط إضاءة الهاتف لتكون مناسبة للعين دون زيادة في الإضاءة إلى درجة تجهد العين، ولا نقصان يدفعك إلى التدقيق فيما تشاهده كي تتمكن من الرؤية في الإضاءة الخافتة.

4. الاحتفاظ بمسافة مناسبة بين العين والجهاز الذي تستخدمه ويفضل ألا تقل عن متر، وذلك لتقليل الأثر الضار للضوء الأزرق المنبعث منه.

5. ممارسة التمارين البصرية، مثل التركيز على نقطة بعيدة لفترة قصيرة، وكثرة الومض بالعينين، لتقوية العضلات الخاصة بها وتحسين رؤيتها.