قروض بدون فائدة في 3 بنوك.. تعرف على التفاصيل

تتنافس العديد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي تسعى إلى توفير القروض للمواطنين بأقل فائدة وأحيانا بدون فائدة على الإطلاق، وفي إطار الدور الخدمي الذي تقوم به «الوطن» نرصد لكم خلال السطور التالية تفاصيل القروض بدون فائدة في 3 بنوك.

قرض التعليم في بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية قرض التعليم بدون فائدة على الإطلاق، وبضمان تحويل الراتب، وتبلغ قيمة القرض نحو 100.000 جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 12 شهرا، ويشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب نحو 2000 جنيه.

قرض السلع المعمرة للموظفين في بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة قرض السلع المعمرة للموظفين بدون فائدة، وبقيمة تمويل تصل إلى 500 ألف جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، كما يشترط ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة.

قرض التعليم بضمان تحويل راتب في بنك التنمية الصناعية

يتيح بنك التنمية الصناعية قرض التعليم بضمان تحويل الراتب بدون فائدة إطلاقا، وبقيمة تمويل تبلغ نحو 100 ألف جنيه، وبفترة سداد تصل إلى 12 شهرا، ويشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب نحو 2000 جنيه، وألا يقل عمر المقترض عن 25 سنة.