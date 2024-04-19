وظائف من «الشباب والرياضة» في 11 محافظة.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «إدارة المبادرات الشبابية» عن وظائف خالية بشركة الأهلي ممكن، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة والتي كشفت عنها من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي كالتالي.

التخصصات المطلوبة وأماكن العمل

تطلب شركة الأهلي ممكن شباب للتعيين خدمة عملاء داخل الفروع، في الأماكن التالية: أسوان، إدفو، كوم امبو، منوف، شبين الكوم، الشهداء، قويسنا، الباجور، بركة السبع، إطسا، طامية، سوهاج، طما، أسيوط، البدراي، الشرقية، أبو حماد، هيهيا، الإسماعيلية، التل الكبير، بني سويف، ناصر، قنا، أبوتشت، الوقف، الاسكندرية، العامرية، الغربية، قطور.

شروط الوظيفة

- مؤهل عال، ذكور وإناث، والحد الأقصى للسن 28 سنة، خبرة أو بدون خبرة، جيد فى التواصل.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- راتب مجز.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تامين طبي.

- تامين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــــــــــــــا.

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من هنــــــــــــــــــا.