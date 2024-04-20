تراجعت 26%.. أسعار الأرز الآن بالسلاسل التجارية بعد خفض الأسعار

كشفت عدد من السلاسل التجارية الكبرى عن تراجع أسعار السلع الغذائية بمختلف أنواعها، أهمها الأرز والزيت والسكر والدقيق واللحوم، استجابة لمبادرة الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

أسعار الأرز اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأرز الآن بمختلف أنواعه بعد التخفيضات، في عدد من السلاسل التجارية بالإضافة إلى قيمة التخفيض، حيث تصل نسبة التراجعات نحو 26% لعدد من الأنواع، وفقًا لبيان الغرف التجارية، وجاءت أسعار الأرز الجديدة كما يلي:

سلسلة محال كارفور

- سجل سعر كيس أرز «البيت المصري 1 كيلوجرام» نحو 26.95 جنيه بدلاً من 35 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 23 %.

- سجل سعر 3 أكياس أرز «الضحى 1 كيلوجرام» نحو 110.00 جنيهات بدلاً من 130 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 15%.

سلسلة محال اللولو

- سجل سعر كيس أرز «الريف المصري 1 كيلوجرام» نحو 28.45 جنيه بدلاً من 36 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 21 %.

- سجل سعر كيس أرز «الضحى 1 كيلوجرام» نحو 36.95 جنيه بدلاً من 40.50 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 9%.

- سجل سعر كيس أرز «فلفلة 1 كيلوجرام» نحو 28.45 جنيه بدلاً من 38.00 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 25%.

سلسلة محال بيم

- سجل سعر كيس أرز «البيت المصري 1 كيلوجرام» نحو 30.95 جنيه بدلاً من 37.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 18%.

- سجل سعر كيس أرز «الفنان 900 جرام» نحو 25.95 جنيه بدلاً من 34.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 26 %.

- سجل سعر كيس أرز «العراف 900 جرام» نحو 25.95 جنيه بدلاً من 34.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 26 %.

سلسلة محال الفرجاني

- سجل سعر كيس أرز «ريحانا 1 كيلوجرام» نحو 37.95 جنيه بدلاً من 41.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 10 %.

- سجل سعر كيس أرز «الدمياطي 1 كيلوجرام» نحو 36.95 جنيه بدلاً من 39.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 8 %.

- سجل سعر كيس أرز «الفرجاني 5 كيلوجرامات» نحو 149.95 جنيه بدلاً من 170.00 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 12%.

سلسلة محال كازيون

- سجل سعر كيس أرز «غلاوة 1 كيلوجرام» نحو 26.95 جنيه بدلاً من 30.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 13 %.

- سجل سعر كيس أرز «الأطيب 5 كيلوجرامات» نحو 149.95 جنيه بدلاً من 169.50 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 12%.

- سجل سعر كيس أرز «سفرة 5 كيلوجرامات» نحو 172.95 جنيه بدلاً من 189.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 9%.