سميرة أحمد: تعلمت الإلقاء من عبد الوارث عسر.. ورشحت سعاد حسني لـ«السفيرة عزيزة»

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إنها قدمت أدوارا كبيرة في بداياتها الفنية من ضمنها «أغلى من عينيا»، مضيفة سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة «الحياة»، أن الدور كان يحتاج لأداء أقوى خاصة أن البطلة لا ترى.

سميرة أحمد: ارتبطت بأدوار الضريرة وأحبت هذه الأدوار

وأضافت أن الفنان عبد الوارث عسر قدم لها خبرة قوية في الدور، متابعة: «كان يعلمني كيفية أداء الشخصية وكيفية نطق الحروف ولكي يعلمني ذلك قمت بالتمثيل معه قيس وليلي حيث كان هو قيس وأنا ليلى، ومن هنا تعلمت فن الإلقاء، مضيفة أنها ارتبطت بأدوار الضريرة وأحبت هذه الأدوار، ولم تزعل من لقب فنانة العاهات.

وتابعت في الجزء الأول من حوارها اليوم الجمعة: في فيلم الخرساء من إنتاج عبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب، درست الصم والبكم في إحدى مدارس الصم والبكم في المطرية وقمت بدراسة الشخصية.

سبب اعتذار سميرة أحمد عن فيلم السفيرة عزيزة

وأوضحت أنها في نفس التوقيت قامت بإمضاء فيلم آخر مع المنتج عبد العزيز فهمي وهو السفيرة عزيزة التي قامت بتمثيله بعد ذلك الفنانة الكبيرة سعاد حسني بناء على ترشيحها، ولكن عبد العزيز فهمي قال لحسن الإمام إنه سيحتاج إلى سميرة أحمد ساعتين فقط ولكن الإمام تمسك بضرورة أن تتفرغ له لذلك اعتذرت لعبد العزيز فهمي عن فيلم «السفيرة عزيزة»، وتفرغت لفيلم «الخرساء»، رغم حبي الشديد لدوري في السفيرة عزيزة، وطلبت من عبد العزيز فهمي أن تقوم بدور السفيرة عزيزة الفنانة سعاد حسني، وكنت سببا في ترشيحها للفيلم وهو ما تم بالفعل.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.