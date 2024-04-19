«العاصمة الإدارية»: حي r5 يحاكي جاردن سيتي.. ويضم 22 ألف وحدة بمساحات مختلفة

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة النقل تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات داخل العاصمة من ضمنها المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار السريع، وتستفيد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية بشكل مباشر من المونوريل، إذ يوجد 3 محطات تخدم على المشروع في قطاعاته الثلاثة، بالتالي يعد المونوريل إحدى أهم وسائل الانتقال داخل العاصمة وربط المشروع بكل النطاقات داخها وخارجها.

وأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الحي السكني r5 بالعاصمة الإدارية أحد الأحياء السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان حاليا، بمساحة 850 فدانا بواقع 22 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 80 مترا حتى 450 مترا للوحدة السكنية.

ولفت إلى أن الحي يضم 459 فيلا، بأنماط مختلفة ما بين الفيلات المنفصلة أو الملتصقة أو «التاون هاوس» بمساحات تبدأ من 250 مترا إلى 500 متر.

وأفاد بأن الحي يتميز بأنه يحاكي الطابع المعماري الخاص بعمارات جاردن سيتي، ذات الطابع الفرنسي المميز، وارتفاعات الأدوار التي تصل إلى 4.5 أمتار.