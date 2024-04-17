طريقة عمل سلطة الطحينة بالمنزل.. «في أقل وقت وبمكونات بسيطة»

سلطة الطحينة واحدة من الأطباق الشرقية المميزة، يكتمل من خلالها جمال وروعة الطعام على المائدة، وإلى جانب مذاقها الرائع المُحبب، هي أيضًا غنية بالقيم الغذائية المهمة لجسم الإنسان، مثل الكالسيوم الذي يلعب دورًا كبيرًا في دعم صحة العظام والأعصاب والعضلات، حسب قول الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»؛ ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل سلطة الطحينة في المنزل في أقل وقت.

مكونات سلطة الطحينة

يمكن عمل سلطة الطحينة في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

نصف كوب من الطحينة.

ربع كوب من عصير الليمون.

كوب من الماء.

فصان من الثوم المهروس.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ربع كوب من البقدونس المفروم للتزيين.

أسرع طريقة لعمل سلطة الطحينة

بعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن عمل سلطة الطحينة في أقل وقت من خلال اتباع الخطوات التالية، :

مزج الطحينة وعصير الليمون والماء والثوم في وعاء عميق حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتماسكًا. تتبيل المزيج بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط كثيفًا وكريميًا. صبّ المزيج في طبق التقديم. تزيين الطبق بالبقدونس المفروم. تقديم سلطة الطحينة مع الفلافل أو الشاورما أو الخضروات الطازجة.

سلطة طحينة بجودة عالية ومذاق مميز

وللحصول على طبق سلطة طحينة بجودة عالية ومذاق رائع يناسب مختلف الأذواق، يمكن اتباع النصائح التالية، حسب الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC:

إمكانية إضافة المزيد من الماء حسب الحاجة للحصول على القوام المطلوب.

إمكانية إضافة ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة أو الكمون المطحون لإضفاء نكهة مميزة.

إمكانية تحضير سلطة الطحينة مسبقًا وتركها في الثلاجة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

تجربة إضافة مكونات أخرى مثل:

- الدبس: أضف ملعقة كبيرة من الدبس لإضفاء نكهة حلوة مميزة.

- الحمص: امزج نصف كوب من الحمص المهروس مع الطحينة للحصول على قوام أكثر كثافة.

- الخضار: أضف بعض الخضار المقطعة مثل الخيار أو الطماطم أو الفلفل الأخضر.