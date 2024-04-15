لماذا تطلب المحكمة رأي المفتي قبل الإعدام؟.. قانوني يجيب

«إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي».. جملة تتردد على أسماع الكثيرين، مرتبطة دائما بتنفيذ أحكام الإعدام، ونشرح لكم في السطور التالية، السبب وراء طلب رأي المفتي في هذه القضايا، بالإضافة إلى مدى إلزام رأيه من عدمه، وتأثيره في الحكم.

أخد رأي المفتي إلزامي

قال بسام أبورحمة المحامي، إن أخذ رأي المفتي في حكم الإعدام إلزامي على المحكمة، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، علما بأن الحكم يكون باطل حال عدم استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، رغم أن رأي المفتي استشاري يمكن للمحكمة، أن تأخذ به ويمكن أن تطرحه جانبا.

أضاف أبو رحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الإعدام يجب أن يصدر بإجماع آراء القضاة، أما إحالة أوراق القضية للمفتي، فيكفي أن يطلبها أحد أعضاء المحكمة، علماً بأن تأخر دار الإفتاء عن إرسال ردها لا يغل يد المحكمة عن إصدار حكمها في القضية.

سبب إحالة الأوراق للمفتي

واستكمل المحامي أن الهدف من إحالة القضية لدار الإفتاء هو فحص المفتي القضية المحالة إليه منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام، وفقا للشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة، وعلى الجانب الآخر إن وجد سببا يعفيه من الإعدام أفتى به.