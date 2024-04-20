أسرار لا تعرفها عن شاي قشر المانجو.. مفيد لأصحاب هذا المرض

لطالما اعتبرت قشور المانجو نفايات تُرمى بعد الاستمتاع بمذاق الفاكهة اللذيذ، لكن هل تعلم أنها تخفي في طياتها كنوزًا طبية ثمينة؟ فبحسب تقرير نشره موقع «هيلث لاين» العالمي، تُعد قشور المانجو إكسيرًا طبيعيًا لمرضى السكري، وذلك لاحتوائها على مركبات فعالة تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

أسرار لا تعرفها عن شاي قشر المانجو

شاي قشر المانجو هو شاي بسيط يتم تحضيره عن طريق تخمير قشور المانجو في الماء، ويمكن الاستمتاع بهذا الشاي ذو الطعم المر قليلًا مع بعض العسل.

أما فوائد هذا الشاي وأسراره فهي لا تعد ولا تحصى، أهمها أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد وفيتامين C، الذي يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، فيما يساعد هذا الشاي البسيط في خفض مستويات السكر، بسبب وجود مركب يعرف باسم مانجيفيرين، والذي قد يساعد في إدارة الأنسولين بشكل أفضل.

فوائد أخرى لشاي قشر المانجو

شاي قشر المانجو الشهير في الهند وبعض الدول الآسيوية غني بالألياف، إذ أن الخيوط الموجودة في قشور المانجو غنية بالألياف الغذائية، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، كما تساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، ومنع ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، ومع ذلك، لتعزيز محتوى الألياف في هذا الشاي، تجنب تصفية الشاي والتقط القشور باستخدام ملقط.

غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي شاي قشر المانجو على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول والفلافونويد وفيتامين C، والتي ثبت أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات وخافضة لسكر الدم.

وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، والتي غالبًا ما ترتبط بمرض السكري ومضاعفاته،

تعليق طبي على شاي قشر المانجو

وفي تصريحات لـ «الوطن» قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، إنه يجب الاعتدال في تناول المانجو، بخاصة بعض الفئات ممن يعانون من حالات مرضية مثل السكر، وذلك لتجنب التعرض للأزمات الصحية على الرغم من فوائدها، تحتوي المانجو على نسب عالية من سكر الفركتوز، والذي يعرض مرضى السكري لمشكلات صحية كبيرة، وشاي المانجو يتكون من نقع قشور المانجو في الأساس.