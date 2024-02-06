نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة أسيوط.. خلال ساعات

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن كنترول الصف الثالث الإعدادي 2024 يُجري حاليا عمليات الرصد والمراجعة لأوراق الامتحانات، موضحة ارتفاع نسب النجاح في المواد الدراسية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسيوط الترم الأول

وقال عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنه تم الانتهاء من مراجعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة أسيوط، وجارٍ اعتمادها من محافظ أسيوط خلال الساعات المقبلة.

وأضاف «زنار»، أن كنترول الشهادة الإعدادية يعمل بشكل جاد لإنجاز نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط الترم الأول خلال وقت قصير.

وكان 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط أدوا امتحانات الترم الأول بداية من 18 يناير وحتى 24 من الشهر ذات، وبدأت بعدها مباشرة أعمال التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بمدينة أسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

وأعلنت نحو 19 محافظة على مستوى الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد اعتمادها من المحافظين خلال الأيام الماضية.