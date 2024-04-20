تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي ضد إيران.. أصاب منظومة للدفاع الجوي

لا زالت توابع الهجوم الإسرائيلي ضد إيران فجر الجمعة الماضية مستمرة، حيث استهدف مدينة أصفهان التي تحتوي على قواعد جوية ومنشأة نووية، وفي تقرير جديد نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قالت استنادًا على صور الأقمار الصناعية، أن الهجوم ألحق أضرارًا وأصاب جزءًا مهمًا من منظومة الدفاع الجوي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أن الهجوم الإسرائيلي ضد أصفهان تم بواسطة ذخائر دقيقة التوجيه، واستهدف قاعدة شيكاري الجوية والتي تعرضت فجر الجمعة لـ3 انفجارات، وأدى إلى إتلاف وتدمير رادار يتم استخدامه في أنظمه الدفاع الجوي «إس - 300».

ما هي قاعدة شيكاري الجوية؟

وتعد قاعدة شيكاري الجوية هي واحدة من أهم القواعد العسكرية لسلاح الجو الإيراني، وتقع بجوار مطار أصفهان الدولي، وتكمن أهميتها في أنها تضم اهم المقاتلات الإيرانية.

الهجوم ضد إيران تم بواسطة 3 طائرات إسرائيلية

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، أن الهجوم الإسرائيلي ضد إيران تم بواسطة 3 طائرات إسرائيلية من طراز «إف 35»، واستهدف منشأة نطنز النووية بأصفهان، وبعض القواعد الجوية.

الصراع يشتعل

ويشتعل الصراع في الشرق الأوسط منذ يوم السبت 13 أبريل، إذ شنت إيران هجومًا بأكثر من 250 صاروخا وطائرة مسيرة ضد إسرائيل؛ ردًا على استهداف الأخير السفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤولين إيرانيين بارزين وقيادات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وضربت إسرائيل مرة أخرى قواعد جوية ومنشأة نووية في أصفهان الإيرانية.