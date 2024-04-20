بمكونين فقط.. أسهل طريقة لعمل السمن البلدي في البيت

أكلات كثيرة ومتنوعة تحب السيدات طهيها بالسمن البلدي، إذ يعطيها نكهة ورائحة مميزة، ومن أبرز الأطعمة «الفطير المشلتت»، لذا ترغب ربات المنازل في معرفة كيفية صنع السمن البلدي في البيت، لتجنب شرائه من الخارج وأيضًا ضمانًا لجودته، إذ يمكن تحضيره من خلال اللبن والملح فقط.

الشيف نجلاء الشرشابي ذكرت من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على «سي بي سفرة»، أنه يمكن تحضير السمن البلدي من خلال اللبن المجمد، بطريقة سهلة وبسيطة للحصول على كمية وفيرة منه بدلًا من شرائه من المحلات، وفيما يلي الخطوات:

مقادير عمل السمن البلدي في المنزل

لبن مجمد.

ربع ملعقة صغيرة من الملح، وربما نحتاج إلى المزيد بحسب كمية اللبن المستخدمة.

طريقة تحضير السمن البلدي

حضري الكمية المراد استخدامها من اللبن المجمد، وضعيها في إناء على النار.

ضيفي ربع ملعقة من الملح على الخليط السابق، إلى أنّ يصبح القوام كريميًا.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة على النار مع تقليبه بين الحين والآخر.

ارفعي الإناء من على النار بمجرد ظهور فقاعات على الوجه.

صفي الخليط باستخدام مصفاة مزودة بسلك ناعم، وضعي إناء آخر أسفلها من أجل الحصول على الخلاصة النهائية.

ضعي خلاصة اللبن في المصفاة مرةً أخرى على نار هادئة لمدة ربع ساعة، وعندما تظهر تكتلات على الوجه سيتبخر الماء.

صفي اللبن مره أخرى إلى أنّ تتخلصي من التكتلات الموجودة لتحصلي في النهاية على سمن صافٍ.

اتركي السّمن حتّى يبرد واحفظيه في وعاءٍ زجاجيّ.

وصفة أخرى لتحضير السمن البلدي

القشطة المجمعة من اللبن الجاموسي كامل الدسم.

كمية قليلة من الملح.

تحضير السمن البلدي بمكونين فقط

اغلي اللبن واتركيه ليلة كاملة في الثلاجة.

تجميع القشطة من وش اللبن في الليلة التالية.

ضعي كمية من الماء البارد في الخلاط مع مقدار القشطة المجمعة.

افصلي القشطة عن السائل تمامًا.