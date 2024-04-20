تفاصيل منخفض صحراوي يضرب البلاد الثلاثاء المقبل.. متى ينتهي؟

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تغيرات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى بداية من منتصف الأسبوع، بعدما انخفضت بنحو 6 درجات مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وأوضحت «غانم»، أن منخفضا صحراويا سيضرب البلاد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على بعض المناطق إلى 37 مئوية.

منخفض صحراوي يضرب البلاد

ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على كل الأنحاء خلال فترة النهار ومعتدلا خلال الليل. وبحسب عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فإن هذا المنخفض الصحراوي يكون مشابها للمنخفض الصحراوي الذي تعرضت له البلاد الأربعاء الماضي، ولكن الفرق بينهما أن المنخفض الصحراوي الماضي استمر لمدة 24 ساعة فقط، بينما هذا المنخفض يستمر 48 ساعة وربما أكثر.

درجات الحرارة الثلاثاء

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل ما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية.. العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب سيناء.. العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد.. العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب الصعيد.. العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.