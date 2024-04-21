كيانو ريفز يشارك في بطولة «The Entertainment System Is Down»

يجري الفنان الأمريكي كيانو ريفز، محادثات للعب دور البطولة في الفيلم المرتقب للمخرج الحائز على جائزة السعفة الذهبية مرتين روبن أوستلوند، بعنوان «The Entertainment System Is Down»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وحتى الآن لا تزال حبكة الفيلم الدقيقة طي الكتمان، إلا أن المخرج روبن أوستلوند، كشف في وقت سابق، أن الفيلم يعتبر هجاء اجتماعيا تدور أحداثه على متن رحلة طويلة، يصل فيها الوضع إلى فوضى مميتة، عندما يتعطل نظام الترفيه على متن الطائرة، ما يثير حالة من الفوضى والغضب بين الركاب، حيث جمع المخرج السويدي الحكايات على مدى السنوات القليلة الماضية للفيلم، ووضع اللمسات الأخيرة على السيناريو مؤخرًا.

المخرج روبن أوستلوند يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

تحدث المخرج السويدي عن فكرة الفيلم، قائلا: «اعتاد البشر المعاصرون على تشتيت انتباههم بالشاشات، حتى لا يشعروا بالملل، لكن بعد فترة وجيزة من الإقلاع في هذه الرحلة الطويلة، على سبيل المثال من لندن إلى سيدني، يلقى الركاب أخبارًا مروعة مفادها أن نظام الترفيه على الطائرة لا يعمل، أصبحوا محكوم عليهم بالملل».

وأضاف: «كتابة السيناريو كانت تحديا لأنك محدود جدًا عندما يتعلق الأمر بإنشاء الديناميكية والفروق الدقيقة والطاقة في بيئة واحدة مغلقة كهذه»

سيكون ريفز جزءًا من طاقم الممثلين الذي يضم العديد من النجوم العالميين، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد في أوائل عام 2025، لم يتم تحديد موقع التصوير بعد، لكن أوستلوند يقول إن الخطة تتمثل في بناء نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لطائرة حديثة في الاستوديو.