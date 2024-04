3 ممثلين جدد ينضمون إلى Now You See Me 3

انضم عدد من الفنانين الجدد إلى فريق عمل فيلم Now You See Me 3، من بينهم جاستيس سميث ودومينيك سيسا بالإضافة إلى أريانا جرينبلات، ليكونوا بجانب فريق التمثيل الأصلي الذي يضم جيسي أيزنبرج، وودي هارلسون، وإيسلا فيشر، وديف فرانكو، ومارك روفالو، الذين يعودون لتجسيد أدوارهم التي قدموها في الجزأين السابقين.

فريق من السحرة

وتدور أحداث الفيلم حول فريق من السحرة يُدعى الفرسان الأربعة الذين قاموا بسلسلة من عمليات السطو الجريئة باستخدام مهاراتهم في الوهم والتنويم المغناطيسي وخفة اليد، ويجلس روبن فلايشر على كرسي الإخراج في Now You See Me 3، بينما يتولى إريك وارن سينجر وسيث جراهام سميث ومايك ليسلي بكتابة السيناريو، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل Now You See Me 3

وعاد الحديث عن الجزء الثالث من سلسلة Now You See Me التي حققت أجزاءه السابقة 687 مليون دولار أمريكي في دور العرض السينمائي، على الساحة في الفترة الأخيرة، بالرغم أنه تم الإعلان عن المشروع منذ عام 2016 إلا أن التحديثات الجديدة أدت إلى إعادة إثارة الاهتمام بالمشروع مما يكشف أن الفيلم أصبح في طريقه إلى الإنتاج خلال الفترة المقبلة.