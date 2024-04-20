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دراما المتحدة

خدمات مركز عملاء «مياه مصر الجديدة».. بينها شحن العدادات وسداد الفواتير

كتب:

وائل فايز
11:56 ص | السبت 20 أبريل 2024
مركز خدمة العملاء

مركز خدمة العملاء

أكدت شركة مياه الشرب القاهرة، أنّ مركز خدمة عملاء مصر الجديدة التابع للشركة الكائن في شارع أسوان المتفرع من أبو بكر الصديق، يخدم مناطق «النزهة، الشيراتون، مصر الجديدة، ألماظة» ويتلقى شكاوى واستسفارات المواطنين على رقم «27712522».

فحص الشكاوى المحاسبية

وأشارت إلى أنّ مركز خدمة العملاء يقدم نحو 10 خدمات للمواطنين، أبرزها التعاقد على وصلة أو عداد عقار أو شقة أو محل، استبدال عداد أو وصلة مياه، تغيير قطر وصلة، فحص عداد، سداد فواتير، تعديل بيانات اشتراك، الرد على الاستفسارات، فحص الشكاوى المحاسبية، شحن العدادات.

حملى توعية لترشيد الاستهلاك 

من ناحية أخرى، تواصل شركة «مياه القاهرة» حملة توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة مع تأكيد أهمية استخدام القطع الموفرة، والعمل على تقليل قيمة فاتورة المياه للنصف.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.